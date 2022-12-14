هيئة النقل توقّع مذكرة تفاهم لدعم وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية

وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى عديدٍ من الحوافز التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تحفيز عمل السعوديين في المهن المستهدفة، وذلك لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.