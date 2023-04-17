تعنى بدراسة وتحليل الشكاوى والأخطاء.. الصمعاني يوجه بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة

وتهدف الوحدة إلى رصد ومراقبة الإشكالات المبنية على الأخطاء في الإجراءات والقرارات والأحكام القضائية، ومن ثم تحليلها وتحديد أسبابها، ووضع الحلول اللازمة لتلافي تكرارها في المستقبل؛ مما يسهم في تحسين جودة الإجراءات والأحكام القضائية.