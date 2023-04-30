تُقِل 288 ممن تم إجلاؤهم من السودان.. وصول سفينة حربية هندية لميناء جدة

وصلت صباح اليوم إلى ميناء جدة الإسلامي، سفينة حربية هندية قادمة من ميناء بورتسودان بالسودان، على متنها 288 راكبًا ممن تم إجلاؤهم إثر الحرب القائمة هناك.
وكان في استقبالهم، قائد وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي العقيد ركن ناصر القحطاني، وعدد من ضباط ومنسوبي حرس الحدود، والقنصل الهندي بجدة، والملحق العسكري في السفارة الهندية.
وقدّم أفرادُ وضباطُ ومجنداتُ حرس الحدود للقادمين الورودَ، ورحّبوا بهم؛ حيث تم نقلهم بواسطة حافلات، وتم إنهاء إجراءات دخولهم ومن ثم نقلهم للفنادق المُعَدة لاستقبالهم من قِبَل وزارة الخارجية حتى يتم إنهاء إجراءات سفرهم عن طريق القنصلية الهندية بجدة.