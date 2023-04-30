تُقِل 288 ممن تم إجلاؤهم من السودان.. وصول سفينة حربية هندية لميناء جدة

وقدّم أفرادُ وضباطُ ومجنداتُ حرس الحدود للقادمين الورودَ، ورحّبوا بهم؛ حيث تم نقلهم بواسطة حافلات، وتم إنهاء إجراءات دخولهم ومن ثم نقلهم للفنادق المُعَدة لاستقبالهم من قِبَل وزارة الخارجية حتى يتم إنهاء إجراءات سفرهم عن طريق القنصلية الهندية بجدة.