بمشاركة عدد من الرياضيين والمتطوعين.. شعلة دورة الألعاب السعودية تختتم جولتها بالباحة

وجابت مسيرة الشعلة عددًا من شوارع وميادين مدينة الباحة، وعددًا من محافظات المنطقة، انطلاقًا من إمارة المنطقة، ثم إلى متنزه الحسام، لتختتم جولتها في قرية الأطاولة التراثية، وسط مشاركة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات وشباب وفتيات المنطقة.