"الأرصاد": أمطارٌ رعدية وزخاتٌ من البَرَد على 10 مناطق.. غيومٌ وسحبٌ رعدية ممطرة على الرياض والقصيم والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك تمتد إلى مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة.