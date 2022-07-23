اعتباراً من اليوم.. عودة قوية للأمطار على 3 مناطق

وتمتد فرص الأمطار لتشمل الطائف ومكة المكرّمة يوم الأحد، حيث من المُتوقع أن يتسع نطاق تشكُّل السحب الرُكامية الرعدية يوم الأحد ليشمل مناطق جديدة، مثل مكة المكرّمة والطائف، بحيث تتكاثر السُحب الرُكامية الرعدية على فترات، وتتهيّأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخاتٍ رعدية من الأمطار، قد تتخللها بعض الزخات الرعدية الغزيرة بشكلٍ محلي، وقد تترافق مع تساقط لزخاتٍ من البَرَد ونشاطٍ للرياح الهابطة.