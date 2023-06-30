"أمير تبوك": حرص واهتمام حكومة المملكة ساهم في نجاح موسم الحج

وقال أمير منطقة تبوك في برقيتين رفعهما إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع لكم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هـ، وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ كافة مراحل المناسك ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة".