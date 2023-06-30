"أمير تبوك": حرص واهتمام حكومة المملكة ساهم في نجاح موسم الحج

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.
وقال أمير منطقة تبوك في برقيتين رفعهما إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع لكم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هـ، وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ كافة مراحل المناسك ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة".
وأضاف:" لقد كان لحرصكم وتوجيهاتكم واهتمامكم - رعاكم الله - بكل ما وفرته الدولة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم ارفع وأرقى وأنجح الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم الأثر الكبير فيما تحقق من نجاح وتميز، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن والله يحفظكم ويرعاكم".
وتابع "لقد كان لحرصكم وإشرافكم المباشر - أيدكم الله - على خدمة وراحة ضيوف الرحمن في ظل ما وفرته الدولة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة، وما سخرته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرفع وأرقى وأنجح الخدمات لوفود الرحمن الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام، نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن".