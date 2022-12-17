الإقبال على فعاليات مهرجان الدرب للتسوق والترفيه يتخطى الـ13 ألف زائر

تخطى زوار مهرجان محافظة الدرب السياحي للتسوق والترفيه المقام حاليًا بجوار حديقة أبو يحيى بالمحافظة، حاجز الـ13 ألف خلال الأسبوعين الماضيين من انطلاق المهرجان.
ولقيت فعاليات المهرجان المقام على مساحة تُقدر بحوالى 70 ألف متر مربع، تفاعلًا كبيرًا من قِبَل الأسر والعائلات الذين حرصوا على حضور الفعاليات التي تستمر 90 يومًا.
ويتضمن المهرجان، الذي يفتتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع، العديد من الفعاليات تشمل خيمة تسويقية وترفيهية، ومسرحًا للطفل، ومدينة ألعاب، إلى جانب ركن لعرض احتياجات الأسرة من المواد الغذائية والاستهلاكية.
ويشتمل كذلك على العديد من البرامج والمسابقات المتنوعة، والعروض الفنية والمسرحية، التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة.
وتتاح للزوار فرصةُ شراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة طيلة مدة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل الأنشطة التجارية والترفيهية.