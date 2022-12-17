الإقبال على فعاليات مهرجان الدرب للتسوق والترفيه يتخطى الـ13 ألف زائر

ولقيت فعاليات المهرجان المقام على مساحة تُقدر بحوالى 70 ألف متر مربع، تفاعلًا كبيرًا من قِبَل الأسر والعائلات الذين حرصوا على حضور الفعاليات التي تستمر 90 يومًا.