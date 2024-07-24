OPPO تكشف عن هواتف Reno12 في السعودية بقدرات ذكاء اصطناعي توليدي متقدمة وتصميم انسيابي مستقبلي وكفاءة طاقة منقطعة النظير مع قيمة سعرية استثنائية

يتميز Reno12 بتصميم انسيابي ينتمي إلى عالم المستقبل وإطار معدني شديد المتانة يخلق مظهراً جديداً مذهلاً مع ميزة التصميم الأقوى في هواتف سلسلة Reno، إلى جانب حماية معززة ضد السقوط والضغط والماء. وقد تم تجهيز Reno12 أيضاً بمنصة الهاتف المحمول MediaTek Dimensity 7300-Energy الجديدة تماماً بتقنية 4 نانومتر والتي تم تطويرها بالتعاون بين أوبو وميدياتك، لمنتجات أشباه الموصلات، لتوفير كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة. ومن خلال الجمع بين تقنية الشاحن السريع SUPERVOOCTM بقدرة 80 واط من أوبو وبطارية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة بما يجعلها البطارية ذات أعلى كثافة للطاقة في تاريخ سلسلة رينو، يضمن هاتف Reno12 الجديد فترة تشغيل طويلة للبطارية، وشحناً سريعاً للغاية، وعمراً مثالياً يصل إلى أربع سنوات بينما تواصل سلسلة رينو العمل على رفع سقف التطبيق العملي والمتانة وتحديد اتجاهات الصيحات الابتكارية.