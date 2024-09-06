محليات

280 كجم قات في قبضة دوريات حرس الحدود بالعارضة بجازان

استكمال الإجراءات وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
280 كجم قات في قبضة دوريات حرس الحدود بالعارضة بجازان
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أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريبَ "280" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
نبات القات المخدر

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