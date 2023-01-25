"وزير الشؤون الإسلامية": لن نتسامح مع كل مقصر في خدمة بيوت الله والمحافظة على أملاكها

ونوه "آل الشيخ" بما وصلت الوزارة له من مراحل متقدمة جدًّا في عملها وبأدائها الواجب الذي تقوم به؛ من خلال ضبط المنابر، ومنع الغلاة من امتطاء المنابر الدعوية، ومن خلال ضبط المسار الدعوي، ومن خلال ضبط الإنفاق المالي والأعمال الإدارية، وتحقيق فروقات مالية كبيرة تم توفيرها خلال أربع سنوات بما يعادل حوالى 5 مليارات ريال تم صرفها على الديون التي كانت على الوزارة منذ سنوات وعلى حقوق المتقاعدين وغيرهم، إلى جانب الصرف على مشاريع جديدة نفّذتها الوزارة.