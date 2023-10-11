"إنه جنون ما بعد 11 سبتمبر".. "الحميد" يحذّر من أمر خطير يتم الإعداد له مع الهجوم البري على غزة

وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال": فإن "الإجماع المتزايد في إسرائيل، بما في ذلك الكثير من المعارضة"، هو أنه "على عكس التوغلات السابقة، لا يمكن أن تنتهي العملية الحالية بوقف لإطلاق النار، وترك "حماس" بالسلطة في قطاع غزة.. وكتب "تشاك فريليش" نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، بصحيفة "هآرتس": "سيكون هناك إغراء قوي لغزو كل غزة، واجتثاث عشرات الآلاف من صواريخ "حماس" و"الجهاد"، وحتى إطاحة "حماس"، مضيفًا أنه "ستكون تكلفة القيام بذلك باهظة، ولكن تكلفة عدم القيام بذلك أثقل. وستراقب إيران و"حزب الله" وغيرهما رد إسرائيل باهتمام، وتقييم ما إذا كان يبرر انضمامهم إلى المعركة في هذا الوقت، أو على العكس من ذلك، يشكل مصدرًا للردع"".