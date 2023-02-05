اتحاد الهجن يعلن آلية المشاركة في سباقات "كأس العلا"

يُذكر أن الاتحاد السعودي للهجن والهيئة الملكية للعلا، أعلنا في وقت سابق، انطلاق منافسات كأس العلا للهجن خلال الفترة من 14 ـ 17 مارس المقبل، بعدد أشواط 16 شوطًا، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، وعشرة أشواط لسباقات الهجن، التي تهدف إلى تسليط الضوء على رياضة الهجن، وإظهار ارتباطها بمحافظة العلا منذ القدم، مع إبراز الاهتمام والتطور الذي تحظى به رياضة الهجن، والتأكيد على القيمة الرياضية والتاريخية لهذه الرياضة في المملكة.