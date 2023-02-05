اتحاد الهجن يعلن آلية المشاركة في سباقات "كأس العلا"

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العلا للهجن عن آلية اختيار المشاركين في أشواط كأس العلا للهجن 2023، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن.
وبينت اللجنة أنه يشترط للمشاركة أن تكون من أصحاب المراكز الثلاثة في أشواط الرموز في كل من "جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن 2023، مهرجان ولي العهد للهجن 2022، كأس الاتحاد السعودي للهجن 2022، كأس اللجنة الأولمبية للهجن 2022، وكأس وزارة الرياض للهجن 2022 (السعودية)، جائزة زايد الكبرى 2022، وختامي الوثبة 2022، وختامي المرموم 2023 (الإمارات) مهرجان المؤسس 2022، ومهرجان سمو الأمير 2022، مهرجان الأمير الوالد 2023 (قطر) من لقايا وحقايق إلى حيل وزمول، مهرجان البشائر السنوي 2023 (سلطنة عمان)، بطولة الكويت الدولية 2023 من حقايق إلى حيل وزمول.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للهجن والهيئة الملكية للعلا، أعلنا في وقت سابق، انطلاق منافسات كأس العلا للهجن خلال الفترة من 14 ـ 17 مارس المقبل، بعدد أشواط 16 شوطًا، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، وعشرة أشواط لسباقات الهجن، التي تهدف إلى تسليط الضوء على رياضة الهجن، وإظهار ارتباطها بمحافظة العلا منذ القدم، مع إبراز الاهتمام والتطور الذي تحظى به رياضة الهجن، والتأكيد على القيمة الرياضية والتاريخية لهذه الرياضة في المملكة.