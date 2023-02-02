"نساند 2" يوقع اتفاقية استحواذ على 35% من "البوصلة الذهبية"

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "نساند للاستثمار" نايف العايد، أن هذا الاستثمار سيسهم في تحقيق أهداف الشركة لدعم وتعزيز المحتوى المحلي من خلال توطين جزء من خدمات التعدين، ما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يركز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.