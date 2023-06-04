محليات

اليوم.. "المرور" يبدأ في طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

يستمر حتى غد ويمكن لجميع الراغبين في الشراء المشاركة في المزاد
اليوم.. "المرور" يبدأ في طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"
سبق
سبق

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة، من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر، عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الاثنين 5 يونيو؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الإدارةُ طريقةَ الدخول إلى المزاد؛ حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

الإدارة العامة للمرور
مزاد اللوحات الإلكتروني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org