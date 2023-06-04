اليوم.. "المرور" يبدأ في طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة، من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.