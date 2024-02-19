مهرجان الكليجا ببريدة.. مشاركات فاعلة لعدد من الأسر المنتجة بمركز الملك خالد الحضاري

وجاءت المشاركات في فعاليات المهرجان متضمنة عدداً من الأسر من الرياض والمدينة ومكة وجدة والشرقية والجوف وحائل وصبيا والجوف التي استعرضت الأكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليديوية التي تعبر عن المناطق المشاركة، وتترجم مجموعة من ثقافات المناطق الأخرى في المملكة.