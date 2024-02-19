مهرجان الكليجا ببريدة.. مشاركات فاعلة لعدد من الأسر المنتجة بمركز الملك خالد الحضاري

تشارك الأسر المنتجة بمهرجان الكليجا الـ 15 ببريدة؛ لما يمتاز به من قوة شرائية وحضور كبير للفعاليات المقامة بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.
وجاءت المشاركات في فعاليات المهرجان متضمنة عدداً من الأسر من الرياض والمدينة ومكة وجدة والشرقية والجوف وحائل وصبيا والجوف التي استعرضت الأكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليديوية التي تعبر عن المناطق المشاركة، وتترجم مجموعة من ثقافات المناطق الأخرى في المملكة.
يُذكر أن مهرجان الكليجا الذي تنظمه غرفة القصيم يشارك فيه أكثر من 700 شاب وفتاة، ويقدم عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تواكب تطلعات المجتمع بمختلف الإهتمامات.