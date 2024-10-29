محليات

التصدّي لتهريب 375 كجم قات بجازان و30 ألف قرص محظور بنجران

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
التصدّي لتهريب 375 كجم قات بجازان و30 ألف قرص محظور بنجران
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تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود من منع تهريب كمية من القات في جازان، وإحباط تهريب كمية أخرى من الأقراص المحظورة في نجران.

تفصيلًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (375) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران تهريب (30.000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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