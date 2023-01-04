ترقية 2245 فردًا في حرس الحدود

وأعرب "الشهري" عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.