محليات

ترقية 2245 فردًا في حرس الحدود

من مختلف الرتب والتخصصات
اللواء محمد بن عبدالله الشهري
اللواء محمد بن عبدالله الشهري
واس
واس

أصدر المدير العام لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قرارًا بترقية 2245 فردًا من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1444هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب "الشهري" عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ الأفراد المترقين، سائلًا المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

حرس الحدود

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