بنك الدم بـ"ينبع العام" يحصل على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض

حصل قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى ينبع العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض "CAP" الخاصة بالمختبرات؛ بناء على نتائج التقييم والاختبارات الخاصة بالكلية الأمريكية لعلم الأمراض كجزء من برامج الاعتماد الخاصة بكلية الأمراض الأمريكية.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أنّ قسم المختبر وبنك الدم في مستشفى ينبع العام يعدُّ ضمن عدد من مختبرات التجمع التي تحصل على هذه الشهادة العالمية للجودة، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المختبرات في المنطقة وتحسين مستوى الجودة والنوعية في خدماتها.
وأضاف: أن تحقيق الاعتماد الأمريكي في الجودة يعدُّ نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى من خلال تحسين جودة الأداء بالمختبرات وتحقيق الإجراءات والسياسات الخاصة بسلامة المرضى؛ وهو ما يعكس المهنية العالية التي تحظى بها الكوادر البشرية في المختبر وبنك الدم، علاوة على التطور التقني والتكنولوجي في الأجهزة الطبية المستخدمة، وتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية.
وبيّن التجمع أن البرنامج يشمل إرسال عينات دورية ليتمّ تحليلها وإجراء الفحوصات المتبعة عليها وإرسالها مرة أخرى؛ ليتم التقييم والتأكد من صحة ودقة نتائج المختبر.
يذكر أن الكلية الأمريكية لعلم الأمراض "CAP" تُعدُّ أهمَّ مرجع طبي وأعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم في مختلف أنحاء العالم، كما أن برنامج تقييم الكلية مصمم بشكل صارم لضمان توافر أعلى معايير الجودة في المختبرات المعتمدة.