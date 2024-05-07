بنك الدم بـ"ينبع العام" يحصل على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض

وأضاف: أن تحقيق الاعتماد الأمريكي في الجودة يعدُّ نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى من خلال تحسين جودة الأداء بالمختبرات وتحقيق الإجراءات والسياسات الخاصة بسلامة المرضى؛ وهو ما يعكس المهنية العالية التي تحظى بها الكوادر البشرية في المختبر وبنك الدم، علاوة على التطور التقني والتكنولوجي في الأجهزة الطبية المستخدمة، وتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية.