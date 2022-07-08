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قياس ضغط وتضميد جروح.. شاهد سعوديات في خدمة الحجاج إسعافيًّا بعرفات

صورةٌ تعكس نجاح المرأة السعودية بمختلف المجالات.. بصماتٌ وأعمال نوعية
قياس ضغط وتضميد جروح.. شاهد سعوديات في خدمة الحجاج إسعافيًّا بعرفات
خدمة الحجاج إسعافيًّا بعرفات
غزوان الحسن
غزوان الحسن

بصماتٌ نوعية وأعمال تطوعية مختلفة، كانت فيها المرأة السعودية حاضرة في مختلف الميادين التي أثبتت من خلالها قدرتها على تحقيق إنجازات كثيرة للوطن؛ نتيجة دعم القيادة الرشيدة لدورها في تنمية المجتمع، والمساهمة في بنائه، وها هي اليوم تؤكد مجددًا قدرتها على تحقيق نجاحات أخرى من خلال مشاركتها في أعمال حج عام 1443، في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

ورصدت عدسة "سبق" في مشعر عرفات، مجموعةً من الفتيات السعوديات من منسوبات الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي وهن يقدمن الخدمات العلاجية للمرضى من قياس للضغط وتضميد للجروح وغيرها من الأمور الإسعافية، في صورةٍ تعكس نجاح المرأة السعودية بمختلف المجالات.

حج 1443
بعثة المشاعر المقدسة

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