قياس ضغط وتضميد جروح.. شاهد سعوديات في خدمة الحجاج إسعافيًّا بعرفات

بصماتٌ نوعية وأعمال تطوعية مختلفة، كانت فيها المرأة السعودية حاضرة في مختلف الميادين التي أثبتت من خلالها قدرتها على تحقيق إنجازات كثيرة للوطن؛ نتيجة دعم القيادة الرشيدة لدورها في تنمية المجتمع، والمساهمة في بنائه، وها هي اليوم تؤكد مجددًا قدرتها على تحقيق نجاحات أخرى من خلال مشاركتها في أعمال حج عام 1443، في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.