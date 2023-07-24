مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى

ويُعد هذا الاعتماد ثمرة للعمل الدؤوب الذي يشهده المستشفى لتحقيق الريادة في الجودة الطبية والرعاية الصحية، وسلامة المرضى وتحسين تجربتهم، كما أن الحصول عليه يمثل شهادة قيمة على كفاءة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، وتأكيد على التزامهم وحرصهم على سلامة المرضى والمراجعين، وقد وضع المستشفى هدف سلامة المرضى نصب عينيه منذ افتتاحه عبر تقديم خدمات رعاية صحية وفق أعلى المقاييس واتباع أحدث الممارسات العالمية.