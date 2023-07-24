مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى

في إنجاز طبي جديد حصل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، على اعتماد منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى، كأول مستشفى يحصل على هذا الامتياز على مستوى القطاعين العام والخاص بالمملكة.
واجتاز المستشفى حزمة واسعة من التقييمات الدقيقة، قبل أن يتم اعتماده كمستشفى صديق لسلامة المرضى، وهذا الاعتماد يتكون من أربعة مستويات ويعتبر المستوى الرابع هو الأعلى بينها.
ويُعد هذا الاعتماد ثمرة للعمل الدؤوب الذي يشهده المستشفى لتحقيق الريادة في الجودة الطبية والرعاية الصحية، وسلامة المرضى وتحسين تجربتهم، كما أن الحصول عليه يمثل شهادة قيمة على كفاءة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، وتأكيد على التزامهم وحرصهم على سلامة المرضى والمراجعين، وقد وضع المستشفى هدف سلامة المرضى نصب عينيه منذ افتتاحه عبر تقديم خدمات رعاية صحية وفق أعلى المقاييس واتباع أحدث الممارسات العالمية.
وسيمثل هذا الإنجاز دافعاً قوياً للمضي قدماً في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والتحسين المستمر على المستوى الطبي والفني وكذلك الإداري، وصولاً إلى أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالمجموعة، بأن تكون الأفضل من بين مقدمي الرعاية الصحية ، والأكثر موثوقية على مستوى الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يملك رصيداً كبيراً من الاعتمادات والجوائز والشهادات الدولية والمحلية، والتي من أبرزها شهادة اللجنة الدولية لإعتماد المستشفيات JCI ، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS STAGE 7 لتطبيق الملف الطبي الإلكتروني، وجائزتي التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، وجائزة أفضل خدمة عملاء لمقدمي الرعاية الصحية لعام 2022، واعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.