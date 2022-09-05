تواصل الاستعدادات لإطلاق النسخة 22 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الرياض

وفي مطلع عام 2018، دشنت الباقة التلفزيونية العربية الموحدة بوصفها أحد مشاريعه التي ينفذها ويشرف عليها الاتحاد وعربسات، حيث بلغ عدد القنوات الفضائية العربية للباقة العربية العالمية الموحّدة المشاركة 21 قناة. فيما يعـد هذا المشروع من أكبر النجاحات التي أنجزت في مجال العمل العربي المشترك في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وذلك بالنظر للفوائد الكبيرة العملية والتقنية والاقتصادية والإستراتيجية التي تحققها للقنوات الفضائية المشاركة في الباقة، وكذلك بالنسبة للمشاهد العربي في مختلف مناطق تغطية الباقة على النطاق العالمي.