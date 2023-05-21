"الخطوط" تستهلّ عملياتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ وتستقبل أول الأفواج

بدأت مجموعة الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ وفق خطة متكاملة تسعى من خلالها إلى توفير خدمات النقل الجوي بأعلى معايير السلامة والكفاءة، مع باقة من الخدمات النوعية لتعزيز تجربة السفر، حيث وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أول أفواج ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام على رحلة "السعودية" رقم SV3891 قادمة من مدينة لكناو بجمهورية الهند وعلى متنها 298 حاجًا، كما وصلت أولى رحلات طيران أديل بالرقم F3 6001 قادمة من مدينة كلكتا بجمهورية الهند وعلى متنها 326 حاجًا، فيما ستشهد المنظومة خلال هذه الأيام زيادة في عمليات نقل الحجاج من أربع قارات حول العالم.
وجرى استقبال ضيوف الرحمن على أولى رحلات الحج بحضور مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، حيث رحب بهم متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، كما نوّه بأن جميع الخدمات النوعية في جميع مواقع الخدمة التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن تتواكب مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير كل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل طمأنينة.
وأشار المهندس إبراهيم العُمر إلى أن لدى مجموعة الخطوط السعودية دورًا مهمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الحج والعمرة، حيث وضعنا بعين الاعتبار تطوير تجربة السفر وتعزيزها بأحدث التقنيات والربط الرقمي التكاملي مع مختلف الجهات، علاوةً على أن كلًا من "السعودية" و "طيران أديل" ستستقبل مزيد من الطائرات الجديدة قريبًا بما يمكّنها من زيادة السعة المقعدية والوصول إلى وجهات جديدة.
وأوضح "العُمر" أن لدى "السعودية" الخبرات المتراكمة لإدارة العمليات التشغيلية على مدار العام وفي مواسم الذروة بكل اقتدار من خلال ضمان جميع متطلبات الجودة، لافتًا النظر إلى أحد أبرز التحديات التشغيلية لموسم حج 1444هـ هو تداخل مرحلة المغادرة مع خطة موسم الصيف، وقد تم التخطيط لذلك بحيث تسير الخطتان بما لا يؤثر على انسيابية الحركة في المطارات وانضباط مواعيد الرحلات.
كما أكد أن ما يميز تنفيذ خطة موسم الحج أنه يتم بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات المعنية بتقديم الخدمات للحجاج، مضيفًا كذلك أن جميع الشركات التابعة لمجموعة الخطوط السعودية تعمل وفق منظومة متناغمة لتقديم خدمات النقل الجوي والخدمات اللوجستية وفق أعلى معايير الجودة.
يشار إلى أن خطة "السعودية" لموسم الحج تتضمن تخصيص أكثر من مليون و200 ألف مقعد لنقل ضيوف الرحمن من 114 وجهة تمثل المجدولة والموسمية، فيما سيتم استقبال ضيوف الرحمن عبر 6 محطات تشمل جدة، المدينة المنورة، الرياض، الدمام، الطائف، وينبع، في الوقت الذي ستوفر خدمات جوية نوعية بأجواء إيمانية بدءًا من الإعلان عن الميقات ومواقيت الصلوات، وكذلك عبر شاشات الطائرات والتي ستعرض المواد الدينية بمعدل 724 ساعة بـ14 لغة متنوعة.