"الخطوط" تستهلّ عملياتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ وتستقبل أول الأفواج

بدأت مجموعة الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ وفق خطة متكاملة تسعى من خلالها إلى توفير خدمات النقل الجوي بأعلى معايير السلامة والكفاءة، مع باقة من الخدمات النوعية لتعزيز تجربة السفر، حيث وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أول أفواج ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام على رحلة "السعودية" رقم SV3891 قادمة من مدينة لكناو بجمهورية الهند وعلى متنها 298 حاجًا، كما وصلت أولى رحلات طيران أديل بالرقم F3 6001 قادمة من مدينة كلكتا بجمهورية الهند وعلى متنها 326 حاجًا، فيما ستشهد المنظومة خلال هذه الأيام زيادة في عمليات نقل الحجاج من أربع قارات حول العالم.