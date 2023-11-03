مجلة يابانية تُسلِّط الضوء على المرأة السعودية.. وتختار "القرعاني" سفيرة للفن السعودي

وتناول المقال الذي نشرته المجلة كون "القرعاني" رمزًا للمرأة السعودية الحديثة، ودورها في المجتمع الفني، والتكريمات التي حصلت عليها، وكذلك عضويتها في جهات مختلفة عدة.