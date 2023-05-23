مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ "عشرينيًّا" بعملية دقيقة في قاع الجمجمة

وأوضح د.العيساوي أن الفريق الطبي أجرى للمريض عدة فحوصات طبية، وأكدت صور أشعة الرنين المغناطيسي وجود شريان ضاغط على العصب الخامس في قاع الجمجمة. وبيّن أن المريض -بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة- أجريت له جراحة بقاع الجمجمة، باستخدام تقنية الميكرسكوب الجراحي، وأدوات دقيقة خاصة بهذه الجراحات micro-instruments، وتم في العملية وضع مادة عازلة بين الشريان والعصب الخامس.. ولفت إلى أن العملية التي استغرقت "5" ساعات متواصلة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، واستطاع الفريق الطبي التعامل مع الحالة على الرغم من حساسية موضعها بدقة واحترافية عالية، وأمضى المريض منومًا قيد الرعاية الطبية الحثيثة لمدة "5" أيام، وغادر المستشفى بعد ما تخلص من كل الأعراض، وتوقف عن تناول الأدوية التي داوم عليها لسنوات.