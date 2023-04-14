جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.. في ظل منظومة خدمية شاملة

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من غسيل وتطهير وتعقيم المسجد الحرام وجنباته عبر 4000 عامل وعاملة مدعومين بأدوات التقنية الحديثة، حيث يعمل 11 روبورتاً ذكياً للتعقيم و 20 بايوكير مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في وقت واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر ب1000 متر مربع في كل ساعة, بالإضافة إلى 600 جهاز تعقيم للأيدي عالية الجودة.