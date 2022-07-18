بعد 11 ساعة اختفاء.. "أركان" تعيد الطفل المفقود لأحضان أسرته في الطائف

وأضاف البيان: وصل الفريق للموقع في تمام الساعة 4:30 صباحًا، وبعد الوقوف على الموقع ودراسة الوضع والالتقاء بأقارب الطفل وضعت خطة البحث بناءً على عمر الطفل ومعطيات المهمة وطبيعة المنطقة، حيث تمكن العضو ياسر المالكي من العثور على الطفل في تمام الساعة 05:06 صباحًا يرافقه نواف العوفي في وقتٍ وجيز وقياسي، حيث تم العثور عليه في أعلى قمة أحد الجبال المجاورة لمكان ضياع الطفل.