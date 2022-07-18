بعد 11 ساعة اختفاء.. "أركان" تعيد الطفل المفقود لأحضان أسرته في الطائف

عثرت جمعية أركان البحث والإنقاذ بالطائف على الطفل ذي الثلاث سنوات المفقود من أسرته بعد البحث عنه، وذلك خلال مدة قدرت بحوالي 11 ساعة، حيث ظلَ تائهًا في أحد الجبال المحيطة بمنتزه الردف، وتم تسليمه لذويه بعد الاطمئنان على صحته.
وقالت جمعية أركان للبحث والإنقاذ في بيانٍ تلقته "سبق": "تلقت عمليات جمعية أركان للبحث والإنقاذ في تمام الساعة الرابعة فجرًا ليوم السبت الموافق 1434/12/18هـ بلاغًا يفيد عن فقدان طفل من الساعة 6 مساء يوم الجمعة الماضية، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، يرتدي تيشيرت أبيض وبنطال أزرق، قمحي البشرة، في منطقة الردف، وعلى الفور تم أخذ المعلومات من والد المفقود ورفع الجاهزية لفريق أركان للبحث والإنقاذ، وتم إرسال فريق البحث والاستكشاف السريع لمنطقة الفقد والمكون من: نواف العوفي مشرف الفريق - مسعف ومنقذ - وياسر المالكي - مسعف وعضو البحث.
وأضاف البيان: وصل الفريق للموقع في تمام الساعة 4:30 صباحًا، وبعد الوقوف على الموقع ودراسة الوضع والالتقاء بأقارب الطفل وضعت خطة البحث بناءً على عمر الطفل ومعطيات المهمة وطبيعة المنطقة، حيث تمكن العضو ياسر المالكي من العثور على الطفل في تمام الساعة 05:06 صباحًا يرافقه نواف العوفي في وقتٍ وجيز وقياسي، حيث تم العثور عليه في أعلى قمة أحد الجبال المجاورة لمكان ضياع الطفل.
وأردف البيان: قام العضو ياسر المالكي بإجراء الفحص المبدئي للطفل والتأكد من صحته وسلامته، وتم وصول فريق دعم مكون من أحمد الدوسري، ونايف الحارثي وعبدالكريم الغامدي، وفيصل السواط، وقائد المهمة تركي السفياني.
واختتم بالقول: تم تسليم الطفل إلى والده ومرافقته ونقله إلى المستشفى للاطمئنان عليه حتى خروجه من المستشفى وعودته إلى منزله وحضن أسرته.