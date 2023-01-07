توظيف مباشر لـ200 متدرب من المعهد الصناعي الثانوي بجدة

وقّع المعهد الصناعي الثانوي بجدة، أربع اتفاقيات للتوظيف المباشر لخريجي المعهد من حملة الدبلوم، شملت توظيف مائتي خريج في مختلف التخصصات.
شهد توقيع الاتفاقيات وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، ضمن اتفاقيات التوظيف المباشر والتي تم توقيعها في ملتقى التوظيف التقني "الجيل التقني TechGen2023" بمنطقة مكة المكرمة برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والذي نظّمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة واستضافته الكلية التقنية بجدة مؤخرًا، وسط حضور أكثر من 95 مؤسسة وشركة.
وأكد مدير المعهد المهندس حسين البحيري، أن تلك الاتفاقيات تؤكد تنسيق الجهود وتوحيدها بما يعود بمزيد من النفع على خريجي وخريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام، وتمكين خريجي المعهد خصوصًا من الانضمام لمسارات التوظيف الذي يبدأ بالتأهيل المهني وتشجيع القطاعات الوظيفية، والمساهمة في تحقيق أهداف الخريجين وتطلعاتهم نحو بناء المستقبل وتحقيق الطموح، بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية المؤسسة عبر تعزيز مهارات كوادرها المهنية وتأهيلهم لسوق العمل.
وأكد "البحيري" أن الاتفاقيات تتواكب ومبادرة "رافد" التي أعلنها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لدعم الجهود الرامية إلى تمكين الشباب وزيادة تنافسيتهم الوظيفية في سوق العمل، الذي يشهد نموًّا متسارعًا في المملكة تحقيقًا لرؤية 2030 وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.