توظيف مباشر لـ200 متدرب من المعهد الصناعي الثانوي بجدة

وأكد مدير المعهد المهندس حسين البحيري، أن تلك الاتفاقيات تؤكد تنسيق الجهود وتوحيدها بما يعود بمزيد من النفع على خريجي وخريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام، وتمكين خريجي المعهد خصوصًا من الانضمام لمسارات التوظيف الذي يبدأ بالتأهيل المهني وتشجيع القطاعات الوظيفية، والمساهمة في تحقيق أهداف الخريجين وتطلعاتهم نحو بناء المستقبل وتحقيق الطموح، بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية المؤسسة عبر تعزيز مهارات كوادرها المهنية وتأهيلهم لسوق العمل.