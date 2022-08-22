ضبط أكثر من 20 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية

ضبطت هيئة المهندسين السعودية أكثر من 20 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على عدد من المنشآت الهندسية، وقامت بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وقالت الهيئة: الحالات المرصودة تتعلق بمخالفة للمادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحتها التنفيذية.
وأضافت: من أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الجولات التفتيشية تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على اعتماد مهني لمزاولة الأعمال الهندسية، بجانب مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على اعتماد مهني، بالإضافة إلى انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تُمنح للمعتمدين مهنياً.