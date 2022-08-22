ضبط أكثر من 20 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية

وأضافت: من أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الجولات التفتيشية تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على اعتماد مهني لمزاولة الأعمال الهندسية، بجانب مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على اعتماد مهني، بالإضافة إلى انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تُمنح للمعتمدين مهنياً.