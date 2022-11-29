كأس العالم ليس مجرد "كورة".. السعودية نجحت في تقديم نفسها "حضاريًا" للعالم

المشجعون السعوديون

كما أن مقاطع الفيديو المنتشرة حول العالم، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي رصدت بعفوية حماس الجمهور الرياضي السعودي في الدوحة، والتشجيع الكبير لوطنهم، والسعادة التي ظهرت عليهم في أهازيجهم، وتعاملهم مع الجميع سواء الخصوم أو المحبون من العرب وغيرهم، وفي التعبير عن فرحة الفوز بطريقة راقية جعلت الآخرين يقدّرونهم، ويتعاطفون مع المنتخب، وترسخ في أذهانهم صورة إيجابية عن شباب سعودي مستمتع بكرة القدم والحياة بشكل عام.