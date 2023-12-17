"توظيف التقنيات".. جامعة أمّ القُرى تدرّب معلمين إندونيسيين لتدريس اللغة العربية

وبيّن أن الدورة يشارك في تقديمها نخبة من الأساتذة المختصّين بمعهد تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها، لمدة ثلاثة أسابيع بعدد من حقائب التدريب النوعية المتخصّصة؛ كتدريس عناصر اللغة ومهاراتها، وإعداد مواد تعليم اللغة، والاختبارات اللغوية، والتقييم اللغوي.