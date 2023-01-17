المؤتمر الدولي الـ13 للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية يختتم أعماله اليوم بـ12 توصية

عاشرًا: زيادة قدرات المتخصصين في التوعية في الجامعات والمدارس وعبر شاشات التلفزيون والإذاعات، ونشرها على أوسع نطاق ممكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفتح حوار إعلامي مباشر مع الشباب للإجابة عن استفساراتهم، وما يدور في أذهانهم؛ لتضييق النطاق على ناشري الرذائل، وتشجيع ونشر الأعمال الدرامية التي تحارب الرذائل، وتدعو إلى الفضائل، وصناعتها إن أمكن، والتحذير من تلك التي تدعو إليها، وتوعية المقبلين على الزواج بالحقوق والواجبات والمحاذير الجنسية، وحثهم على إجراء التحليلات الطبية المطلوبة للتأكد من الخلو من أمراض منقولة جنسيًّا.