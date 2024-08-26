نينجا يشهد نمواً بمبيعات منتجات الجمال يتجاوز 50%

ومن خلال هذه الرعاية الرسمية كان نينجا قد تواجد في عدة مناطق في الموسم من أهمها منطقة سيتي ووك، ومنطقة ورنر بروذرز، حيث كان التواجد في سيتي ووك من خلال موقع تم تصميمه وإطلاقه خصيصاً من أجل الموسم تحت مسمى "نينجا بيوتي" حيث تم توفير جميع منتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والعطور والعدسات وغيرها. وقد شهد موقع نينجا إقبالاً كبيراً من زوار سيتي ووك الذين قدروا بمئات الألوف. وقد كان موسم جدة قد أعلن رسمياً عن أكثر من 1,7 مليون زائر للموسم.