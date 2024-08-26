نينجا يشهد نمواً بمبيعات منتجات الجمال يتجاوز 50%

أعلن تطبيق نينجا الراعي الرسمي لموسم جدة 2024 الذي أسدلت الستارة على فعالياته مؤخراً عن نمو يتجاوز 50% في مبيعات منتجات العناية والجمال في مدينة جدة خلال فترة الموسم الذي كان قد أقيم على مدار 52 يوماً.
ومن خلال هذه الرعاية الرسمية كان نينجا قد تواجد في عدة مناطق في الموسم من أهمها منطقة سيتي ووك، ومنطقة ورنر بروذرز، حيث كان التواجد في سيتي ووك من خلال موقع تم تصميمه وإطلاقه خصيصاً من أجل الموسم تحت مسمى "نينجا بيوتي" حيث تم توفير جميع منتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والعطور والعدسات وغيرها. وقد شهد موقع نينجا إقبالاً كبيراً من زوار سيتي ووك الذين قدروا بمئات الألوف. وقد كان موسم جدة قد أعلن رسمياً عن أكثر من 1,7 مليون زائر للموسم.
الجدير بالذكر أن منتجات الجمال والعناية هي أحد الأقسام الأكثر مبيعاً في تطبيق نينجا والتي تشهد مبيعات مرتفعة، خاصة مع توفر جميع المنتجات والعلامات التجارية العالمية والمحلية والتي يتم توفيرها من قبل الشركات بأفضل الأسعار والخصومات، ويتم توصيلها بأقل من 30 دقيقة.
ويذكر أن تطبيق نينجا الذي انتشر في أكثر من 25 مدينة حول المملكة بالإضافة إلى البحرين وقطر وعرف بتوصيله السريع وتنوع منتجاته قد شهد موخراً توسعات متتالية في إضافة المنتجات والعروض المتنوعة، بالإضافة إلى تدشين قسم المطاعم في التطبيق الذي يشهد نمواً متصاعداً في مبيعاته.