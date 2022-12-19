"بوليفارد وورلد" تواصل إبهار زوارها بعد مرور 29 يومًا

والدول المشاركة بالمنطقة الترفيهية الجديدة شمال العاصمة الرياض، هي: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا؛ حيث تتيح تلك الدول لزوار موسم الرياض 2022، استكشاف تجاربها والتعرف على ثقافاتها في العادات والتقاليد المتنوعة.