"بوليفارد وورلد" تواصل إبهار زوارها بعد مرور 29 يومًا

تواصل منطقة "بوليفارد وورلد"، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022، إبهار زوارها بأكثر من 120 تجربة مختلفة؛ بعد مرور 29 يومًا منذ افتتاحها في 21 نوفمبر الماضي؛ حيث تظهر وكأن عشر دول في مكان واحد.
ويستمتع رواد المنطقة بمشاهدة العديد من الفعاليات المتنوعة والعروض الفنية الحية والفلكلور الشعبي. وتحبس عروض "النار" المشوقة إنفاس الزوار، وهم يتابعون الرقص بين كراتها الملتهبة باحترافية ومهارة عالية.
كما يحلق الزوار عند العاشرة مساء، حول أكبر بحيرة صناعية في العالم، للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية على أغنية موسم الرياض "تخيّل".
وتتميز منطقة "بوليفارد وورلد"، باحتوائها على ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، وتقدم تجاربها للزوار من خلال المطاعم والأسواق والفنون، إضافة إلى خيارات الغوص تحت الماء، والتحليق في سماء الرياض عبر التلفريك.
والدول المشاركة بالمنطقة الترفيهية الجديدة شمال العاصمة الرياض، هي: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا؛ حيث تتيح تلك الدول لزوار موسم الرياض 2022، استكشاف تجاربها والتعرف على ثقافاتها في العادات والتقاليد المتنوعة.
وتضم منطقة "بوليفارد وورلد"، إضافة إلى تجربة الدول العالمية، أكبر بحيرة صناعية في العالم؛ حيث تتيح المنطقة لزوارها خيارات ركوب القوارب والغواصات، في بادرة هي الأولى من نوعها في موسم الرياض.
إضافة إلى خيارات ترفيهية مميزة، مثل: قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، والتحليق بالتلفريك بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بمسافة تصل إلى 1.2 كم.
وتُمكن المنطقة زوارها من تجارب ترفيهية أخرى أيضًا، تتمثل في: بوليفارد بير، وديسكفري، ومونوبولي الواقعية، وذا ماونتن، وإيريا 15، ونينجا ووريورز، وفان زون المخصصة للأطفال واحتياجاتهم من الألعاب والخيارات الترفيهية المتنوعة.
ويقدم موسم الرياض 2022، مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية، وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.