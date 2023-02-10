"طفل بزي عسكري".. شاهد رجال أمن بالعارضة يحتفون بزميلهم الراحل استجابةً لنجله

وعبّر شقيق المتوفى محمد ماطر المحزري عن بالغ شكره للاستجابة لدعوة الطفل، موضحًا أن هذا ليس بالأمر المستغرب على رجال أمننا الأوفياء، مقدمًا شكره لكل من العقيد أحمد الدريبي الذي كان يعمل مديرًا لشرطة العارضة، وكان والد اليتيم تحت إدارته، والمقدم فهد فقيهي، والمقدم عبدالعزيز هزازي، والمقدم عزيز زيلع، والملازم أول علي الحازمي، والمقدم إبراهيم الخبراني، وأفراد شرطة محافظة العارضة.