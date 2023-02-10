"طفل بزي عسكري".. شاهد رجال أمن بالعارضة يحتفون بزميلهم الراحل استجابةً لنجله

في لفتة إنسانية وأبوية حانية استجاب زملاء رجل الأمن أحمد ماطر المحزري أحد أفراد شرطة محافظة العارضة، لدعوة طفله "محمد"؛ للاحتفاء بأبيه الذي توفي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان؛ حيث حرص الطفل على ارتداء "الزي العسكري" احتفاءً بوالده.
وعبّر شقيق المتوفى محمد ماطر المحزري عن بالغ شكره للاستجابة لدعوة الطفل، موضحًا أن هذا ليس بالأمر المستغرب على رجال أمننا الأوفياء، مقدمًا شكره لكل من العقيد أحمد الدريبي الذي كان يعمل مديرًا لشرطة العارضة، وكان والد اليتيم تحت إدارته، والمقدم فهد فقيهي، والمقدم عبدالعزيز هزازي، والمقدم عزيز زيلع، والملازم أول علي الحازمي، والمقدم إبراهيم الخبراني، وأفراد شرطة محافظة العارضة.
وكان "المحزري" قد وافته المنية قبل أشهر بعد رحلة علاجية استمرت لفترة طويلة خارج المملكة على نفقة وزارة الصحة، وقد تناولت "سبق" تقريرًا عن حالة "المحزري"؛ حيث صدر توجيه من وزارة الصحة بمواصلة علاجه في ألمانيا، وقدّمت أسرته حينها شكرها للديوان الملكي ولوزارة الصحة والملحقية، موضحين أنهم يقومون بعمل إنساني كبير قبل أن يفارق "المحزري" الحياة في مسقط رأسه جازان متأثرًا بالمرض.