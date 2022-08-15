شاهد.. حملات بيطرية توعي 2400 زائر ومشارك بمهرجان الهجن

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن فرق الإرشاد البيطري قامت بنشر عديدٍ من المواد التثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى الزوّار والمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن حول كيفية التعامل مع الأمراض التي قد تصيب الهجن، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إذ استهدفت الفرق حتى الآن 2442 زائراً ومشاركاً.