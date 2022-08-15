شاهد.. حملات بيطرية توعي 2400 زائر ومشارك بمهرجان الهجن

نفّذت فرق الإرشاد البيطري بإدارة الزراعة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، حملات إرشادية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الرابعة شملت 2442 زائراً ومشاركاً.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن فرق الإرشاد البيطري قامت بنشر عديدٍ من المواد التثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى الزوّار والمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن حول كيفية التعامل مع الأمراض التي قد تصيب الهجن، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إذ استهدفت الفرق حتى الآن 2442 زائراً ومشاركاً.
وأكّد "القاضي" أهمية الإرشاد البيطري ودوره الفعّال في المحافظة على سلامة الهجن المشاركة والحرص على استمراريتها في ميدان السباق من خلال إيصال الممارسات الصحيحة والمعلومات عبر الزيارات الميدانية لفرق الإرشاد البيطري من خلال منشورات مطبوعة، إضافة الى تقديم شروحات متنوعة، والرد بشكل مباشر على جميع الاستفسارات الواردة من ملاك الهجن.
وبيّن أن خدمات الثروة الحيوانية المقدمة بمهرجان ولي العهد للهجن مستمرة خلال فترة توقف السباقات استعداداً للمرحلة النهائية من المهرجان؛ حيث تبذل الفرق الميدانية جهودها في عمليات الاستقصاء الوبائي وإصدار الشهادات الصحية والاستقصاء الحشري ومكافحة نواقل الأمراض، إضافة إلى أعمال الإرشاد البيطري، مشيراً إلى أن الوزارة خصّصت مكتباً بميدان الهجن لتيسير وسهولة تقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمشاركين.