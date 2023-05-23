42 مئوية.. مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة والأحساء 42 مئوية وكل من الصمان وحفر الباطن والخرج والدهناء 41 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها طريف والطائف والقريات 18 درجة.
وسجّلت أبها وجازان والباحة والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.