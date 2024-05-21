مكة المكرمة تستقبل أكثر من 44 ألف بلاغ إلكتروني خلال العام 2024

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 44418 بلاغًا إلكترونيًّا؛ وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل من العام الجاري 2024م، تنوعت ما بين ملاحظات النظافة العامة، والتشوه البصري، والسيارات التالفة، والتعديات، والإنارة المتعطلة، والمخالفات الصحية في المنشآت الغذائية؛ بما في ذلك تدني مستوى النظافة بالمطاعم وسوء التخزين للأطعمة وغيرها.
وأوضحت الأمانة أن نسبة الإنجاز لهذه البلاغات بلغت 81%؛ حيث تقوم الإدارة العامة لتجربة العميل باتباع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، من خلال فريق عمل متخصص وعلى مدار 24 ساعة، بما يتوافق مع جميع الأجهزة الإلكترونية الذكية، وترسل مباشرة إلى الإدارات المختصة، لتتم متابعة البلاغ والتأكد من حله ومعالجته وفق مدة زمنية معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في وقت قياسي، مع إرسال رسالة sms للمبلغ برقم خاص للبلاغ وأيضًا في حال تم إغلاق البلاغ.
وأفادت الأمانة بأن استقبال البلاغات يتم عبر قنوات متعددة، مثل مركز العمليات 940 وتطبيق بلدي، وتطبيق توكلنا، ومأمور الأمانة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يقوم النظام على أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، كما تسعى الأمانة باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين؛ وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي، بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية، وبهدف تطوير بيئة العمل والارتقاء بخدمة العملاء، وتحقيقًا لتطلعات السكان وتلبية احتياجاتهم.
وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين والسكان عامة في التكاتف معها، والإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو ملاحظات يرونها؛ إدراكًا منهم لأهمية دورهم في المجتمع، مؤكدةً أنها تعمل على مضاعفة الجهود والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن مع تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.