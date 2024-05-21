مكة المكرمة تستقبل أكثر من 44 ألف بلاغ إلكتروني خلال العام 2024

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 44418 بلاغًا إلكترونيًّا؛ وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل من العام الجاري 2024م، تنوعت ما بين ملاحظات النظافة العامة، والتشوه البصري، والسيارات التالفة، والتعديات، والإنارة المتعطلة، والمخالفات الصحية في المنشآت الغذائية؛ بما في ذلك تدني مستوى النظافة بالمطاعم وسوء التخزين للأطعمة وغيرها.