"إثراء" يُطلق معرض لوحات رقمية يجمع الفن بكرة القدم غدًا في قطر

وتأتي مبادرة "إثراء"، للجمع بين كرة القدم والفنون البصرية باعتباره مؤثرًا قادرًا على التعبير بأدوات وألوان إبداعية وتقنيات متقدمة كتقنية الـNFT، مما ينثر أيقونة حديثة لم تُشاهد من قبل، إذ تروي كل لوحة أحداث المباراة عبر أشكال وتعابير مخصصة، متضمنة المشهد الشامل لتفاصيل اللعب ومدى ديناميكية اللاعبين وقدرتهم على تحقيق التجانس والفوز وربما التعادل أو الخسارة.