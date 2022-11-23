"إثراء" يُطلق معرض لوحات رقمية يجمع الفن بكرة القدم غدًا في قطر

يُطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، غدًا الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، أول معرض للوحات NFTs الرقمية مستوحاة من مباريات المونديال، يجمع الفن برياضة كرة القدم.
ويشارك في ابتكار اللوحات 32 فنانًا يمثّلون كل الدول المشاركة في كأس العالم 2022.
وسيضم المعرض المقام في قالاريا مول بمنطقة مشيرب في مدينة الدوحة، 64 لوحة، بعدد المباريات التي ستقام طيلة فترة المونديال.
ويأتي المعرض "من الميدان إلى الفنان" استكمالًا لدور المركز في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع العالم ودمج المسارات الإبداعية بكل فروعها.
وترتكز فكرة المعرض على دمج الخطوط والألوان ومسارات حركة اللاعبين في المستطيل الأخضر داخل لوحة رقمية فريدة لكل مباراة يترجمها الذكاء الاصطناعي ومن ابتكار الفنانين العالميين المشاركين بالمعرض.
كما سيُتوج المعرض لوحة خاصة لفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في مباراة أمس الثلاثاء، التي حققت فوزًا تاريخيًا لمنتخبنا الوطني؛ حيث أبدعها الفنان السعودي عمرو بوقري؛ تجسيدًا لهذه الملحمة الكروية.
وتأتي مبادرة "إثراء"، للجمع بين كرة القدم والفنون البصرية باعتباره مؤثرًا قادرًا على التعبير بأدوات وألوان إبداعية وتقنيات متقدمة كتقنية الـNFT، مما ينثر أيقونة حديثة لم تُشاهد من قبل، إذ تروي كل لوحة أحداث المباراة عبر أشكال وتعابير مخصصة، متضمنة المشهد الشامل لتفاصيل اللعب ومدى ديناميكية اللاعبين وقدرتهم على تحقيق التجانس والفوز وربما التعادل أو الخسارة.
وتُعد هذه التقنية أشبه بالخريطة الفنية التي ترسم سير المباراة منذ اللحظة الأولى لبدئها وحتى إطلاق صافرة النهاية، وهذه الخريطة تعكس التنافس بين المنتخبين ضمن سياق إبداعي وهوية كل بلد.
وتأتي مبادرة المركز في كأس العالم 2022 تأكيدًا لدوره في تحقيق مستهدفات توازن المعادلة الثقافية، لاسيما أن الربط بين الفن والمجال الرياضي ما هو إلا تفعيلًا للتعايش الثقافي وسط احتفالية عالمية تجمع ثقافات العالم في مكان واحد.
يُذكر أن كأس العالم الأصلية حطّت رحالها في وقت سابق داخل مركز "إثراء" في الظهران قبل عودتها إلى دولة قطر ضمن جولتها العالمية، وتخلل ذلك جلسة حوارية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والنجم الإسباني السابق ديفيد فيا واللاعب السعودي الدولي السابق سامي الجابر، والمدير العام لكأس العالم لكرة القدم 2022 في شركة كوكاكولا نازلي بيربيروغلو.