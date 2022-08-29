المدينة المنورة تستقبل أكثر من 100 ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة

وطِبقًا لإحصائية وزارة الحج والعمرة لأعداد المعتمرين من حيث جنسياتهم؛ فقد بلغ عدد المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا 127789 معتمرًا منذ بدء موسم العمرة حتى يوم أمس، كما بلغ عدد المعتمرين من جمهورية باكستان 90253 معتمرًا، والهند بإجمالي 54287 معتمرًا، والعراق بعدد 36457 معتمرًا؛ فيما وصل 22224 معتمرًا من اليمن، إضافة إلى 12959 من الأردن، إضافة إلى أعداد أخرى من المعتمرين من جنسيات متعددة.