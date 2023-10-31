مستشفى صحة الافتراضي يكشف لزوّار "ملتقى الصحة العالمي" خدماته المقدمة عن بُعد

أكّد نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار المهندس خالد القماش؛ أن مستشفى صحة الذي دشّنته وزارة الصحة أواخر فبراير 2022، يقدّم خدماته عن بُعد، من خلال تمكين أفضل الاستشاريين والممارسين الصحيين في التخصّصات الدقيقة والنادرة من استخدام أحدث التقنيات الطبية المستخدمة في الطب الاتصالي، وذلك من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمستفيدين في جميع مدن المملكة ومحافظاتها.
وأوضح المهندس القماش؛ خلال مشاركة المستشفى في ملتقى الصحة العالمي المقام حالياً في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "استثمر في الصحة"، أن المستشفى يدعم 170 مستشفى منتشرة حول المملكة يُقدم 23 خدمة تخصّصية أساسية، ونحو 55 خدمة طبية فرعية، وبلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن نحو 112.955 مستفيداً، وأما طاقته الاستيعابية فتصل إلى أكثر من 480 ألف مستفيد سنوياً.
وبيّن أن المستشفى يشارك في ملتقى الصحة العالمي من خلال جناح الابتكار؛ الذي يتضمن عدة أنشطة وفعاليات وأركانا توعوية؛ تُعنى بالابتكار واستعمال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؛ منها ركن خاص بخدمات مستشفى صحة الافتراضي، والتقنيات الطبية المستخدمة في مجال القلب، وطب العناية الحرجة، وطب الأعصاب، وطب الأشعة، والعيادات التخصصية الافتراضية (طب التأهيل، والطب النفسي)، والعيادة الافتراضية الذكية، مضيفاً أن الجناح يستعرض مشروع (تأكد 2) الذي يُقدم الخدمات المساندة للمستفيدين في التحاليل والأشعة، كما يستعرض مشروع "الرأي الطبي الثاني"، ويستعرض تقنيات عدة للذكاء الاصطناعي، منها: خوارزميات التصوير، والروبوتات، والميتافيرس.
وأفاد القماش؛ بأن جناح الابتكار يضم كذلك ركناً للبيئة الآمنة الحاضنة للحلول الرقمية Sandbox، يستعرض بعض الحلول واحتضانها من أجل تقديم حلول نوعية في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وركن مسرح الابتكار الذي يتضمن برنامجاً علمياً لمتحدثين عالميين، إضافة إلى مسابقة الابتكار للشركات الناشئة، كما يتضمن مكاناً مخصصاً للجلسة النقاشية Roundtable، التي ستجمع القيادات العليا في وزارة الصحة مع قيادات الشركات؛ لمناقشة فرص التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الجناح سيشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الجهات.
ولفت إلى أن أهم ما يميز مستشفى الصحة الافتراضي، أنه المستشفى الأكبر عالمياً من ناحية عدد المستشفيات المرتبطة به، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه يستخدم التقنيات الأحدث في مجال الرعاية الصحية الافتراضية، بما يُسهم في تعزز ثقافة الطب الاتصالي في الجهات الصحية المرتبطة به، وتقديم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية للمستفيدين، وفقاً لأعلى المعايير المتبعة عالمياً، مضيفا أن المستشفى يُعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي في رؤية المملكة 2030.