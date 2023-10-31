مستشفى صحة الافتراضي يكشف لزوّار "ملتقى الصحة العالمي" خدماته المقدمة عن بُعد

ولفت إلى أن أهم ما يميز مستشفى الصحة الافتراضي، أنه المستشفى الأكبر عالمياً من ناحية عدد المستشفيات المرتبطة به، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه يستخدم التقنيات الأحدث في مجال الرعاية الصحية الافتراضية، بما يُسهم في تعزز ثقافة الطب الاتصالي في الجهات الصحية المرتبطة به، وتقديم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية للمستفيدين، وفقاً لأعلى المعايير المتبعة عالمياً، مضيفا أن المستشفى يُعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي في رؤية المملكة 2030.