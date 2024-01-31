في قبضة رجال الأمن.. جهود الإطاحة بالمخالفين ومرتكبي الجرائم تتواصل "فيديو"

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود، و4 مقيمين قاموا بالسطو على مستودعات شركة تجارية وتكسير خزنة حديدية والاستيلاء على مبالغ مالية بجدة، والهروب من الموقع باستخدام مركبتين مسروقتين تم استردادهما.