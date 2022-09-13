السبت.. 30 متسابقاً يدشنون "شاعر الراية" على القناة السعودية

تنطلق يوم السبت 17 سبتمبر الجاري على شاشة القناة السعودية أولى حلقات برنامج شاعر الراية بمشاركة 30 متسابقا من بينهم مشاركة للمرأة؛ لما لها من دور في بناء النهضة الحضارية للمجتمع وإسهاماتها في الحركة الثقافية والأدبية، ويركز البرنامج على دخول المرأة في المجال الشعري ودعمها في المجال الأدبي لخوض التحدي في الساحة الشعرية وتضمين مشاركتها في المسابقة وإطلاق موهبة فن الإلقاء لديها.