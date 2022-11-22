نائب وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

رأس نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم وفد السعودية المشارك في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات تحت شعار "نحو تحالف من أجل السلام.. لنتعايش جميعًا كإنسانية واحدة"، وذلك في مدينة فاس بالمملكة المغربية.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمةً في المنتدى، أكد فيها موقف السعودية الراسخ والداعم للجهود كافة الداعية للتعايش السلمي ونبذ دعوات الكراهية والطائفية، ونشر ثقافة الحوار، ومد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات؛ لتعزيز التعايش، وإشاعة القيم الإنسانية، انطلاقًا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، دين الاعتدال والوسطية والتسامح.
وأشار إلى أن السعودية ساهمت في دعم صندوق تحالف الحضارات بمبلغ ثلاثة ملايين دولار إيمانًا منها بالدور الإيجابي لهذا التحالف وأهدافه السامية، ووفاء بالالتزامات التي نص عليها ميثاقه؛ وهو ما يؤدي إلى النهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي: التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.
وأوضح أن السعودية دأبت على مساندة المجتمع الدولي للحد من تصاعُد أيديولوجيات التطرف والإرهاب، عبر العديد من المبادرات التي أسهمت في إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه السعودية عبر شراكتها في مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مرورًا بإنشاء مركز اعتدال لمكافحة الفكر المتطرف.
وقال نائب وزير الخارجية: "انطلاقًا من إيماننا بأهمية الوصول لمجتمع ثري بتنوعه، يواصل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إشراك أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في أنشطة مكثفة على المستوى الوطني، تهدف إلى تشجيع التسامح، وإعادة تأكيد مبادئ الاحترام المتبادل".
وأضاف: رؤية السعودية 2030 فتحت أبوابًا واسعة لثقافة التعايش، وأحدثت نقلة نوعية في مجالات التعليم، وتوظيف قدرات الشباب، وتعزيز جودة الحياة.
وأشاد بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار المعنون "تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية"، الذي قدمته السعودية بجانب مملكة المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتعزيز ثقافة السلام والتسامح وحماية المواقع الدينية. مشيرًا إلى أن السعودية تفخر بدورها البارز في محاربة الإرهاب والتطرف والتعصب، وتُسخِّر إمكانياتها كافة لخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوفهما الذين يفدون إليهما من كل أنحاء العالم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم.
وفي ختام الكلمة أكد أهمية استمرارية تضافر الجهود الدولية في إرساء دعائم التواصل الحضاري؛ لتعزيز التضامن والتسامح من أجل عالم يسوده السلام والوئام.