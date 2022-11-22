نائب وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

وأوضح أن السعودية دأبت على مساندة المجتمع الدولي للحد من تصاعُد أيديولوجيات التطرف والإرهاب، عبر العديد من المبادرات التي أسهمت في إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه السعودية عبر شراكتها في مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مرورًا بإنشاء مركز اعتدال لمكافحة الفكر المتطرف.