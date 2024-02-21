محليات

عسير.. القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 45000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

فيما تم ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لمحاولته تهريب 27 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
عسير.. القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 45000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهما 45000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

في سياق متصل، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه 27 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الدوريات البرية لحرس الحدود

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