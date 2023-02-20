"الشورى" يوافق على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المساهمات العقارية

كما صوّت المجلس اليوم بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الموارد الطبيعية والإشراف الفني في الجمهورية القيرغيزية، حيث جاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.