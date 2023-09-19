مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تفتتح المؤتمر الدولي الثاني للتمريض Nursing Digitalization Conference

انطلقت اليوم بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتمريض، تحت شعار"مؤتمر التمريض للرقمنة" Nursing Digitalization Conference 2023، بمشاركة "30" متحدثاً دولياً ومحلياً من الخبراء والباحثين، في مجال التمريض والمتخصصين في الرعاية الصحية، وبحضور أكثر من 800 من الكوادر التمريضية، حيث يقدم فيه "21" محاضرة و3 ورش عمل تفاعلية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 18 ساعة تعليم طبي.
وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة ألقاها د.عبدالله بخاري المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية، رحب في مستهلها بالمتحدثين والحضور واللجنة المنظمة، والشركات الراعية، مضيفاً أن هذه النسخة من المؤتمر يشارك فيها نخبة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين، حيث يُخضِعون للنقاش حزمة من القضايا المهمة المتصلة بالتخصص والتي من أبرزها، أتمتة التمريض والتعليم التمريضي المبتكر، والرعاية الصحية عن بعد وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما ذكر د.بخاري أن المؤتمر سيتطرق للتحديات التي تواجه المجال الصحي والتمريض في ظل التطور التكنولوجي، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وأوضح د. بخاري أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب حرصت منذُ تأسيسها على دعم منظومة التعليم والتدريب، حيث أطلقت 28 برنامج زمالة طبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتقوم بتدريب أكثر من ألفين وخمسمائة ممارس صحي بمستشفياتها سنوياً، بالتعاونِ مع ثمان عشر جامعةٍ محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن العريقة، والكلية الملكية الإيرلندية للأطباء، إضافة إلى إصدار مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة للبحثِ العلميِ، كما أطلقت عدداً من البرامج المميزة لخدمة سوق العمل السعودي، وتدريب خريجي كليات العلوم والهندسة والإدارة العامة والمحاسبة، في برامج منتهية بالتوظيف.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يعكس فكرة عامة عن المؤتمر وفعالياته والمحاور التي يناقشها وأهدافه.
من جانبه رحب أ. خالد المطيري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بالحضور وقدم شكره للمشاركين، مضيفاً أن المؤتمر سيتيح فرصاً واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى، لا سيما وأنه يُشارك فيه نخبة من الخبراء، ويتيح فرصة كبيرة لنقل الممارسات والتجارب النوعية للمشاركين، ويسهم في تطوير أدائهم، بالإضافة إلى إثراء معرفة الطاقم التمريضي بكل ما يتعلق بالممارسة القائمة على الأدلة، فضلاً عن التعرف على الأثر الإيجابي الذي تحدثه رقمنة الرعاية الصحية، وهو ما سيسهم -إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية، وينعكس إيجاباً على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا التخصص الدقيق.
وفي ختام الحفل بادرت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بتكريم الشركات الراعية لدورها الهام في إنجاح المؤتمر، ومن ثم تم التقاط الصور التذكارية مع المتحدثين وأعضاء اللجنة المنظمة، وبعد ذلك تم افتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه مجموعة من كبريات الشركات الطبية المتخصصة.