مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تفتتح المؤتمر الدولي الثاني للتمريض Nursing Digitalization Conference

وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة ألقاها د.عبدالله بخاري المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية، رحب في مستهلها بالمتحدثين والحضور واللجنة المنظمة، والشركات الراعية، مضيفاً أن هذه النسخة من المؤتمر يشارك فيها نخبة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين، حيث يُخضِعون للنقاش حزمة من القضايا المهمة المتصلة بالتخصص والتي من أبرزها، أتمتة التمريض والتعليم التمريضي المبتكر، والرعاية الصحية عن بعد وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما ذكر د.بخاري أن المؤتمر سيتطرق للتحديات التي تواجه المجال الصحي والتمريض في ظل التطور التكنولوجي، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة.