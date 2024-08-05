شاهده الليلة في سماء المملكة.. أنت على موعد مع حزام نجوم "درب التبانة"

وأضاف: عند النظر لذلك الحزام بالعين المجردة سوف يظهر ضبابياً عبر السماء، وعند استخدام المنظار سوف يكشف الشريط الضبابي عن عددٍ كبيرٍ من النجوم البعيدة، مشيراً إلى أنه سيلاحظ أن مركز المجرة -الجزء الغني بالنجوم- سيكون باتجاه الأفق الجنوبي بالنسبة لنا في نصف الأرض الشمالي "شمال خط الاستواء" في ليالي أغسطس، في حين أن القاطنين في نصف الأرض الجنوبي يكون عالياً في قبة السماء.