شاهده الليلة في سماء المملكة.. أنت على موعد مع حزام نجوم "درب التبانة"
يُرصَد في سماء المملكة بعد غروب شمس، اليوم الإثنين وبداية الليل ولبضع ليالٍ مقبلة، حزام النجوم لمجرتنا درب التبانة بكل سهولة بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام أجهزة رصد خاصة.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن هذا الحزام من النجوم يمثل منظراً جانبياً لمجرتنا درب التبانة، ونظراً لأن القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأحد 04 أغسطس؛ هذا يعني أنه من الآن وخلال الأسبوع الأول من شهر صفر، فإن القمر يغرب مبكراً بعد غروب الشمس، ولن يكون موجوداً في السماء.
وقال: "خلال هذا الفترة يمكن رؤية هذا الحزام النجمي لدرب التبانة يقطع السماء، وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة في الليل".
وأضاف: عند النظر لذلك الحزام بالعين المجردة سوف يظهر ضبابياً عبر السماء، وعند استخدام المنظار سوف يكشف الشريط الضبابي عن عددٍ كبيرٍ من النجوم البعيدة، مشيراً إلى أنه سيلاحظ أن مركز المجرة -الجزء الغني بالنجوم- سيكون باتجاه الأفق الجنوبي بالنسبة لنا في نصف الأرض الشمالي "شمال خط الاستواء" في ليالي أغسطس، في حين أن القاطنين في نصف الأرض الجنوبي يكون عالياً في قبة السماء.
يُذكر أن مظهر حزام درب التبانة على الطبيعة يختلف عن الصور الفوتوغرافية؛ نظراً لأن كاميرات التصوير أكثر حساسية للأضواء والألوان، إضافة إلى أن تلك الصور تخضع للتحسين والمعالجة من خلال البرامج الاحترافية.