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"الحصيني": فلكيًا رمضان 29 يومًا.. والجمعة هو يوم العيد.. والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب ترائي الهلال

قال: إذا شوهد الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب يدخل شوال شرعًا