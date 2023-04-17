"الحصيني": فلكيًا رمضان 29 يومًا.. والجمعة هو يوم العيد.. والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب ترائي الهلال

أكدَ الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية الإعلامي عبدالعزيز الحصيني أن الحسابات الفلكية تقول بأن شهر رمضان المبارك لهذا العام سيكون 29 يوماً.
وقال "الحصيني": في المملكة العربية السعودية العمل يكون بتطابق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية، فإن شوهد الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب يدخل الشهر شرعًا.
وأشار عبر حسابه في "تويتر" إلى أن الحسابات الفلكية تتوقع وجود هلال شوال في الأفق مساء يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ، مبينًا أن رؤية الهلال ممكنة -إن شاء الله- بشرطين: أولهما صفاء الأجواء في مكان الترائي، والثاني هو حجم الهلال ومدة بقائه في الأفق، وعليه توقع الفلكي "الحصيني" أن يوم الجمعة 1444/10/1هـ 21 أبريل أول أيام عيد الفطر حسب الحسابات الفلكية، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب ما يردها حول ترائي الهلال.