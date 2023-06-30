بأكثر من 75 ألف أضحية.. "إحسان" تنتهي من استقبال طلبات الأضاحي

يُذكر أن برنامج الأضاحي يحتوي على عدة منتجات، منها الأضحية والهدي خلال موسم الحج والفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام، ويمكّن مستخدميه من اختيار إحداها، وقد بلغ إجمالي تبرعات المنصة أكثر من 4 مليارات و300 مليون ريال في مختلف المجالات الخيرية، عادت بالنفع على أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من خلال أكثر 76 مليون عملية تبرع.